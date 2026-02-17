40-річна Оля Цибульська просто зі сцени оголосила про планування другої вагітності: "Піду в декрет"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська публічно оголосила про наміри стати мамою вдруге.

Так, 40-річна знаменитість і раніше не приховувала, що готова наважитися на вагітність. Проте тоді пояснювала, що постійно відкладає це питання через страхи, пов’язані з війною. Ба більше, ще наприкінці минулого року Оля ділилася, що все ж зробила чекап організму й з’ясувала, що фізично вже готова подарувати нове життя.

Та цього разу артистка, схоже, налаштована доволі рішуче. Зокрема, під час одного з нещодавніх концертів Цибульська просто зі сцени повідомила, що готується піти в декрет. Вона зазначила, що у березні після свого сольного концерту у Києві вона присвятить час для планування другого малюка.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

«Я собі пообіцяла, коли вдасться, то я піду другий раз у декрет», — цитує співачку Telegram-канал «Сцена подій».

До слова, виконавиця разом з чоловіком Сергієм Грисюком уже виховує 11-річного синочка Нестора.

