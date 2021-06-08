40-річна онучка Григорія Чапкіса у відвертій сукні з декольте приголомшила фігурою

Анна Сафрончик захопила розкішним виглядом.
Онучка легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса, відома італійська акторка Анна Сафрончик захопила розкішним виглядом.
На сторінці в Instagram, де за життям артистки спостерігають понад пів мільйона фанів, знаменитість запостила серію фото у доволі відвертій сукні. Анна постала у вбранні, розшитому камінням, з декольте, вирізами та білою спідницею з екстремальним розрізом до стегна.
Свій образ зірка доповнила прикрасами, укладанням та ефектним макіяжем.
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Користувачі були приголомшені красою та витонченою фігурою Сафрончик. У коментарях фоловери залишили низку компліментів.
- Фантастична
- Королева краси
- Ти неймовірна
- Божественна краса
Зауважимо, Анна Сафрончик народилася в Києві. Майбутня артистка у 13 років переїхала до Італії разом із мамою, де побудувала кар’єру акторки. Зокрема, знаменитість знялася таких стрічках "Протилежності притягуються", "Заплутана історія" та серіалі "Донька Елізи: Повернення до Рівомброза".
Нагадаємо, нещодавно син Григорія Чапкіса замилував романтичними фото з дружиною-красунею. Грег адресував коханій багато приємних слів.