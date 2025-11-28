- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 236
- Час на прочитання
- 2 хв
40-річна вагітна співачка Лавіка розсекретила стать майбутнього малюка та хто його батько
Артистка поділилась подробицями особистого життя.
Українська співачка та учасниця «Фабрики зірок 3» Лавіка, справжнє ім’я якої Любов Юнак, після заяви про першу вагітність розкрила стать свого майбутнього малюка.
За словами 40-річної зірки, у неї незабаром народиться хлопчик. Щоправда, виконавиця каже, що спочатку відчувала, що народиться донечка. Про це Лавіка розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, зазначивши, що наразі перебуває на дев’ятому місяці вагітності. І додає, що насправді й планувала завагітніти саме у такому віці.
«Буде пацан. Я не знаю, як виховувати пацана. Я була впевнена, що буде дівчинка. У нас усі дівчата навколо, і всі подружки з дівчатами… Тут навіть нема чого передати нашому синові, бо всі дівчатка. Але подивимося. Потрібно зараз хлопчиків народжувати», — поділилася артистка.
Лавіка також трохи привідкрила завісу про батька своєї дитини. Як відомо, цього року вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дмитро, з яким разом уже три роки. Чоловік зірки займається ремонтом автомобілів і також, за словами вагітної артистки, чимало волонтерить.
«Він спеціаліст з ремонту машин. Займається електромашинами, у нього є свій бокс, де він працює. Дуже часто він викуповує електрокар, який не їздить, ставить на колеса і відправляє її хлопцям (бійцям ЗСУ — прим. ред.)», — розповіла співачка.
