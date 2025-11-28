40-річна вагітна співачка Лавіка розсекретила стать майбутнього малюка та хто його батько

Лавіка / © instagram.com/lavika

Реклама

Українська співачка та учасниця «Фабрики зірок 3» Лавіка, справжнє ім’я якої Любов Юнак, після заяви про першу вагітність розкрила стать свого майбутнього малюка.

За словами 40-річної зірки, у неї незабаром народиться хлопчик. Щоправда, виконавиця каже, що спочатку відчувала, що народиться донечка. Про це Лавіка розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну, зазначивши, що наразі перебуває на дев’ятому місяці вагітності. І додає, що насправді й планувала завагітніти саме у такому віці.

«Буде пацан. Я не знаю, як виховувати пацана. Я була впевнена, що буде дівчинка. У нас усі дівчата навколо, і всі подружки з дівчатами… Тут навіть нема чого передати нашому синові, бо всі дівчатка. Але подивимося. Потрібно зараз хлопчиків народжувати», — поділилася артистка.

Реклама

Лавіка з чоловіком / © instagram.com/lavika

Лавіка також трохи привідкрила завісу про батька своєї дитини. Як відомо, цього року вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дмитро, з яким разом уже три роки. Чоловік зірки займається ремонтом автомобілів і також, за словами вагітної артистки, чимало волонтерить.

«Він спеціаліст з ремонту машин. Займається електромашинами, у нього є свій бокс, де він працює. Дуже часто він викуповує електрокар, який не їздить, ставить на колеса і відправляє її хлопцям (бійцям ЗСУ — прим. ред.)», — розповіла співачка.

Нагадаємо, нещодавно актор «Фантастичної четвірки» Йоан Гріффідд втретє став батьком. І лише через місяць він оприлюднив радісну новину та показав фото з пологового.