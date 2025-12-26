40-річна відома українська співачка неочікувано заговорила про другу вагітність: "Хочу в декрет"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, яка раніше відреагувала на чутки про народження первістка у кума Дзідзьо, неочікувано заговорила про другу вагітність.

Виконавиця вже виховує 10-річного сина Нестора. Проте артистка на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що планує стати мамою вдруге. Ба більше, 40-річна співачка вже повністю перевірила свій організм і готова до вагітності. Щоправда, Оля Цибульська зізнається, що в неї є страхи, пов'язані з війною.

"Я хочу в декрет вдруге, але я боюся. Боюся не тому, що мені 40. Я зробила чекап організму, і я готова. Але я дійсно боюся війни. Хочеться виносити здорову дитину. Я прихиляюся перед всіма жінками, які народжують зараз в цей страшний час в Україні", - говорить артистка Анні Севастьяновій.

Тим не менш, співачка все ж таки планує вагітність. Щоправда, спершу вона хоче відіграти сольний концерт у Києві, а також з'їздити в тур Україною. Співачка неабияк сподівається стати мамою донечки.

"Я собі пообіцяла, що ми відіграємо великий сольний концерт 12 березня, з'їжджу ще трішки в тур, а потім будемо просити Бога, щоб, може, дав Гануську", - поділилась артистка.

