ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
716
Час на прочитання
2 хв

40-річна відома українська співачка неочікувано заговорила про другу вагітність: "Хочу в декрет"

Артистка вже виховує 10-річного сина.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Цибульська

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська співачка Оля Цибульська, яка раніше відреагувала на чутки про народження первістка у кума Дзідзьо, неочікувано заговорила про другу вагітність.

Виконавиця вже виховує 10-річного сина Нестора. Проте артистка на проєкті "Наодинці з Гламуром" зізнається, що планує стати мамою вдруге. Ба більше, 40-річна співачка вже повністю перевірила свій організм і готова до вагітності. Щоправда, Оля Цибульська зізнається, що в неї є страхи, пов'язані з війною.

"Я хочу в декрет вдруге, але я боюся. Боюся не тому, що мені 40. Я зробила чекап організму, і я готова. Але я дійсно боюся війни. Хочеться виносити здорову дитину. Я прихиляюся перед всіма жінками, які народжують зараз в цей страшний час в Україні", - говорить артистка Анні Севастьяновій.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Тим не менш, співачка все ж таки планує вагітність. Щоправда, спершу вона хоче відіграти сольний концерт у Києві, а також з'їздити в тур Україною. Співачка неабияк сподівається стати мамою донечки.

"Я собі пообіцяла, що ми відіграємо великий сольний концерт 12 березня, з'їжджу ще трішки в тур, а потім будемо просити Бога, щоб, може, дав Гануську", - поділилась артистка.

▶️ Повний випуск можна подивитися за цим посиланням: Wellboy покликав ЗАМІЖНЮ ведучу на побачення під час інтерв’ю, а MamaRika проти ДИТСАДКІВ

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська святкувала річницю шлюбу з чоловіком. З нагоди особливої дати артистка розповіла, як лише після третього освідчення погодилась вийти за коханого заміж.

Дата публікації
Кількість переглядів
716
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie