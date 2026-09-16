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40-річна зірка "Служниці" Аманда Сейфрід пішла від чоловіка-актора після дев'яти років шлюбу
Зіркова пара виховує двох дітей.
Американська акторка Аманда Сейфрід, відома за фільмами «Мамма Міа!» та «Служниця», розлучається з актором Томасом Садоскі. Після дев’яти років шлюбу подружжя вирішило йти окремими шляхами.
Про завершення стосунків знаменитості повідомили спільною заявою, яку надали виданню People. За словами акторів, рішення не було раптовим — вони вже певний час не живуть разом. Проте у майбутньому пообіцяли залишитися у ганих стосунках.
«Ми вже певний час живемо окремо, і це виявилося правильним кроком для нас і нашої родини. Ми назавжди залишимося одне в одного — і це чудово», — йдеться у спільній заяві Сейфрід і Садоскі.
До слова, їхня історія кохання розпочалася з театру. 2015 року Аманда та Томас разом грали у бродвейській виставі. Того ж року вони знову зустрілися на знімальному майданчику фільму «Останнє слово», де за сюжетом грали закохану пару. Робочі стосунки поступово переросли в романтичні. У березні 2016 року актори публічно підтвердили свій роман, а вже наступного року таємно одружилися.
Весілля Сейфрід і Садоскі влаштували далеко від зайвої уваги. Актор раніше розповідав, що вони вирушили до іншої країни лише вдвох, запросивши на церемонію ведучого. У шлюбі в подружжя народилося двоє дітей — донька Ніна та син Томас-молодший.
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