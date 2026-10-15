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40-річна зірка "Теорії великого вибуху" Куоко народила доньку і розсекретила її оригінальне ім'я
Кейлі Куоко вдруге стала мамою. Артистка вже показала фото новонародженої доньки.
Зірка серіалу «Теорія великого вибуху», американська акторка Кейлі Куоко вдруге стала мамою.
Радісною новиною артистка та її наречений, актор Том Пелфі, поділились в Instagram. На світ з’явилась друга донька закоханих. 40-річна Кейлі Куоко народила ще 12 жовтня. Проте лише зараз акторка наважилась про це розповісти, саме перед випискою з пологового. Парочка також розсекретила оригінальне ім’я донечки — Філомена Кармін Боббі.
«Немає слів, щоб знову описати це відчуття. Яке це благословення! Ми так вдячні за цей божевільний, шалений шлях зі злетами й падіннями, який привів нас до нашої маленької Філо! Сім’я офіційно в повному складі», — прокоментувала Кейлі Куоко.
Акторка також не стала приховувати новонароджену доньку, а й показала вже перші фото з нею, на яких можна повністю розгледіти обличчя Філомени. Кадри були зроблені у пологовому будинку. Поруч із акторкою був наречений, який підтримував її.
Зазначимо, Кейлі Куоко та Том Пелфі перебувають у стосунках від 2022 року, а в серпні 2024-го вони заручились. Філомена стала другою донькою пари. У закоханих народилась первістка Матильда у березні 2023-го.
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Кожевнікова народила первістку. Артистка вже показала перші фото новонародженої та розсекретила її незвичне ім’я.