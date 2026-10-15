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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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40-річна зірка "Теорії великого вибуху" Куоко народила доньку і розсекретила її оригінальне ім'я

Кейлі Куоко вдруге стала мамою. Артистка вже показала фото новонародженої доньки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Кейлі Куоко

Кейлі Куоко / © Associated Press

Зірка серіалу «Теорія великого вибуху», американська акторка Кейлі Куоко вдруге стала мамою.

Радісною новиною артистка та її наречений, актор Том Пелфі, поділились в Instagram. На світ з’явилась друга донька закоханих. 40-річна Кейлі Куоко народила ще 12 жовтня. Проте лише зараз акторка наважилась про це розповісти, саме перед випискою з пологового. Парочка також розсекретила оригінальне ім’я донечки — Філомена Кармін Боббі.

Кейлі Куоко з новонародженою донькою / © instagram.com/kaleycuoco

Кейлі Куоко з новонародженою донькою / © instagram.com/kaleycuoco

«Немає слів, щоб знову описати це відчуття. Яке це благословення! Ми так вдячні за цей божевільний, шалений шлях зі злетами й падіннями, який привів нас до нашої маленької Філо! Сім’я офіційно в повному складі», — прокоментувала Кейлі Куоко.

Новонароджена донька Кейлі Куоко / © instagram.com/kaleycuoco

Новонароджена донька Кейлі Куоко / © instagram.com/kaleycuoco

Акторка також не стала приховувати новонароджену доньку, а й показала вже перші фото з нею, на яких можна повністю розгледіти обличчя Філомени. Кадри були зроблені у пологовому будинку. Поруч із акторкою був наречений, який підтримував її.

Кейлі Куоко з новонародженою донькою та нареченим / © instagram.com/kaleycuoco

Кейлі Куоко з новонародженою донькою та нареченим / © instagram.com/kaleycuoco

Зазначимо, Кейлі Куоко та Том Пелфі перебувають у стосунках від 2022 року, а в серпні 2024-го вони заручились. Філомена стала другою донькою пари. У закоханих народилась первістка Матильда у березні 2023-го.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Кожевнікова народила первістку. Артистка вже показала перші фото новонародженої та розсекретила її незвичне ім’я.

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