40-річна Злата Огнєвіч назвала три прості звички, які підтримують її форму без жорстких дієт

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, яких простих правил дотримується у повсякденному житті, аби підтримувати себе у формі та мати доглянутий вигляд.

Артистка переконана, що для цього не обов’язково виснажувати себе тренуваннями чи суворими дієтами. Вона радить зробити фізичну активність, регулярний догляд за собою та збалансоване харчування частиною щоденної рутини.

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Однією з головних звичок Огнєвіч називає спорт. Водночас співачка не вважає, що тренуватися потрібно щодня. За її словами, достатньо займатися близько трьох разів на тиждень, а в інші дні можна просто більше ходити пішки.

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«Спорт — мастхев. Але цього має бути рази три на тиждень. Цього достатньо, якщо активна робота. Якщо є така можливість і вам треба йти додому 15 хв пішки, то не сідайте на маршрутку чи метро — візьміть це час для себе. Не треба бігати чи відтискатися. 25 хв пішки достатньо, аби був організм активний», — поділилася Злата в Instagram.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Не менш важливим для артистки є системний догляд за шкірою. Огнєвіч наголошує, що гарний зовнішній вигляд потребує регулярності та дисципліни. Зокрема, навіть після насиченого дня вона не нехтує вечірніми процедурами.

«Гарний зовнішній вигляд — постійна робота над собою. В усьому має бути дисципліна, кошти й сила волі. Наприклад, коли через „не хочу“ ввечері не лінуєшся, знімаєш мейкап, очищуєш шкіру й робиш легенький масаж. До цього мене привчила мама», — розповіла співачка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

А ось у харчуванні Злата не прихильниця жорстких обмежень. Артистка зізналася, що дозволяє собі різні продукти, однак намагається контролювати кількість випічки та страв із тіста, оскільки саме вони, за її спостереженнями, можуть швидко позначитися на вазі.

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«Мені часто ставлять запитання, що я їм і який у мене режим, аби такий мати вигляд. Я їм абсолютно все і ні в чому собі не відмовляю. Єдине, що слідкую, аби не було багато піц, паст і круасанів у моєму меню. Бо варто лишень тиждень цього поїсти — все, я вже набираю вагу. Не знаю, як так. Тому головне у моєму раціоні — не варто себе обмежувати, а просто є певні продукти, яких треба споживати трішки менше. Бо скільки того життя, аби себе обмежувати й страждати», — пояснила Огнєвіч.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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