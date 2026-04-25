Гламур
Гламур
1149
1 хв

40-річна Злата Огнєвіч різко відповіла на тиск щодо відсутності у неї дітей: "Не будете няньчити"

Співачка аргументувала свою позицію чайлдфрі.

Валерія Гажала
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч прокоментувала свою позицію щодо материнства та відреагувала на хвилю критики.

Артистка наголосила, що її рішення бути чайлдфрі наразі є свідомим і не потребує сторонніх оцінок. За словами Огнєвіч, вона не готова до материнства і не бачить сенсу ухвалювати такі рішення під тиском суспільства чи родичів. 40-річна виконавиця підкреслила, що не вважає материнство обов’язком кожної жінки та виступає за право самостійно визначати свій життєвий шлях.

«Мій вибір — поки що не народжувати. Це моє тіло, я ним сама розпоряджатимуся. Станом на зараз не готова народжувати. Має з’явитися бажання, а не просто народжували, бо „прийшов час“ і родичі запитують, коли вони будуть няньчити янголятка. Та ніколи не будете няньчити. Буде так, як я захочу. Більшість боїться озвучити ці думки вголос», — поділилася виконавиця в інтерв’ю Okay Eva.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Злата додала, що не має жодних проблем зі здоров’ям та насправді може виносити малюка, але на даному етапі життя не розглядає цього: «Я здорова жінка. У мене є репродуктивна функція. Але я просто не хочу цього».

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч відверто висловилася про особисте життя та колишніх бойфрендів. Вона пригадала невдалі романи та чому двічі зривала заручини.

