40-річна Злата Огнєвіч зізналася у спробі самогубства й приголомшила відвертістю

Злата Огнєвіч

Реклама

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше відверто розповіла про один із найтемніших періодів свого життя та зізналася, що намагалася піти з життя.

Артистка поділилася, що колись повністю втратила сенс існування. Попри усмішку та відповіді «все добре», всередині вона переживала глибоку депресію. Зірка зізнається, що свого часу дійшла до критичної точки й навіть готувала «відступні від цього життя».

«Я намагалася піти з життя. Настав такий момент, коли я перестала бачити сенс. На запитання близьких відповідала: „Все добре“ з натягнутою посмішкою. І це жахливо», — шокувала співачка в інтерв’ю Okay Eva.

Реклама

Переломним моментом став ранок після пережитого. Огнєвіч згадує, що тоді вперше за тривалий час відчула життя по-іншому: світ ніби знову наповнився фарбами, а звичайні речі набули сенсу.

«Я усвідомила, що могла не прокинутися. І це був шок», — додала зірка.

Нині виконавиця говорить про той досвід без прикрас і застерігає: такі стани не можна ігнорувати чи знецінювати. Вона закликає уважніше ставитися до емоцій своїх і близьких та не знецінювати їхні почуття банальними фразами, а чути й підтримувати.

За словами артистки, зараз вона знаходить щастя у простих речах — житті, музиці та людях поруч, і переконана, що підтримка та щирість можуть врятувати в найскладніші моменти.

Реклама

