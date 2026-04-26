ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
660
Час на прочитання
2 хв

40-річна Злата Огнєвіч зізналася у спробі самогубства й приголомшила відвертістю

Артистка дала важливу пораду після пережитого досвіду.

Автор публікації
Валерія Гажала
Коментарі
Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Українська співачка Злата Огнєвіч вперше відверто розповіла про один із найтемніших періодів свого життя та зізналася, що намагалася піти з життя.

Артистка поділилася, що колись повністю втратила сенс існування. Попри усмішку та відповіді «все добре», всередині вона переживала глибоку депресію. Зірка зізнається, що свого часу дійшла до критичної точки й навіть готувала «відступні від цього життя».

«Я намагалася піти з життя. Настав такий момент, коли я перестала бачити сенс. На запитання близьких відповідала: „Все добре“ з натягнутою посмішкою. І це жахливо», — шокувала співачка в інтерв’ю Okay Eva.

Переломним моментом став ранок після пережитого. Огнєвіч згадує, що тоді вперше за тривалий час відчула життя по-іншому: світ ніби знову наповнився фарбами, а звичайні речі набули сенсу.

«Я усвідомила, що могла не прокинутися. І це був шок», — додала зірка.

Нині виконавиця говорить про той досвід без прикрас і застерігає: такі стани не можна ігнорувати чи знецінювати. Вона закликає уважніше ставитися до емоцій своїх і близьких та не знецінювати їхні почуття банальними фразами, а чути й підтримувати.

За словами артистки, зараз вона знаходить щастя у простих речах — житті, музиці та людях поруч, і переконана, що підтримка та щирість можуть врятувати в найскладніші моменти.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч розповідала про свої дві відмови у заручинах і чому відмовлялася від заміжжя.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
660
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie