40-річний син продюсера Роднянського покинув посаду радника Зеленського та пояснив чому

Син відомого кінопродюсера Олександра Роднянського Олександр Роднянський-молодший повідомив про зміни у кар'єрі.

У своєму фотоблогу Олександр-молодший зробив заяву. Він розповів, що від цього року більше не обіймає посаду радника президента України Володимира Зеленського з економічних питань і також звільняється зі статусної позиції в одному з українських банків. Водночас фахівець не приховує, що зробив значний вклад у стратегію розвитку економіки України. Син кінопродюсера висловив вдячність та заявив, що йде з усіх посад за власним бажанням.

"Із завершенням 2024 року я припинив свою діяльність у державному секторі України. Це був унікальний досвід – обіймати посади економічного радника президента та голови комітету трансформації наглядової ради банку в найскладніший період в історії України. Я йду з усіх посад виключно за власним бажанням. В Офісі президента хотіли, щоб я залишився на цих ролях, і запропонували нові формати співпраці. Однак я переконаний, що виконав свою місію на цих посадах і буду продовжувати допомагати своїй країні інакше", — зазначив син зірки.

Олександр Роднянський-молодший / Фото: instagram.com/arodnyansky

Тож Олександр-молодший планує продовжити відбудовувати Україну, але вже у приватному секторі. За словами бізнесмена, на державній посаді інколи йому було важко реалізовувати ідеї через труднощі на шляху з боку "міністерств та ключових гравців".

"Як радник президента, починаючи від 2019 року, я зробив усе можливе для зміцнення економічної стратегії України. Мені шкода, що міністерства та ключові гравці обмежують реалізацію цих пропозицій і не можуть підвищити рівень економічної свободи країни. Надалі я планую зосередитися на проєктах у приватному секторі, багато з яких спрямовані на консолідацію, відбудову та процвітання України. Тож, хоча я залишив офіційні ролі, я залишаюся відданим країні та її майбутньому", — наголосив Роднянський.

Нагадаємо, нещодавно співачка Міша Романова оголосила про кінець роману з Олександром Роднянським-молодшим. Вона зізналася, що стало причиною такого рішення.

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