40-річний син Віктора Павліка розсекретив, де він перебуває, та публічно звернувся до батька

Найстарший син українського співака Віктора Павліка – музикант Олександр, публічно звернувся до зіркового батька й натякнув, де зараз перебуває.

Так, Олександр нещодавно відсвяткував своє 40-річчя. З цієї нагоди його привітали батьки. Після цього син Павліка створив допис, у якому подякував татові й мамі за життя й такі теплі слова у важливий для нього день.

"Дякую всім за привітання! Я вдячний батькам Лідії Павлік, Віктору Павліку і Богу за життя! Дякую від щирого серця кожному, хто є зі мною, і залишається через всі роки і труднощі, і радості!", - замилував підписом під фото Олександр.

Олександр Павлік / Фото: instagram.com/alex_pavlik15

До речі, на світлині у фотоблогу син знаменитості тримає саксофон. Як виявилося, таким подарунком його потішили батьки учнів, яких він навчає у власній музичній школі для юних українських талантів: "Дякую за сюрприз і чудовий подарунок батькам моїх зіркових діток студії".

Щоправда, сам Олександр нині перебуває за кордоном, де разом з учнями влаштовує благодійні концерти. Також музикант активно розвиває власну творчість і навіть уже запросив своїх шанувальників на сольний концерт у Техасі, США.

"Друзі, хто з Техасу, приїздіть побачитись і обійнятися зі мною на презентації нового акустичного альбому", - написав виконавець.

Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала одразу трьох своїх помітно підрослих дітей і розповіла про їхню різницю в характерах.

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