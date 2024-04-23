40-річний син Віктора Павліка розсекретив, де він перебуває, та публічно звернувся до батька

Олександр з нагоди ювілею звернувся до своїх батьків.
Найстарший син українського співака Віктора Павліка – музикант Олександр, публічно звернувся до зіркового батька й натякнув, де зараз перебуває.
Так, Олександр нещодавно відсвяткував своє 40-річчя. З цієї нагоди його привітали батьки. Після цього син Павліка створив допис, у якому подякував татові й мамі за життя й такі теплі слова у важливий для нього день.
"Дякую всім за привітання! Я вдячний батькам Лідії Павлік, Віктору Павліку і Богу за життя! Дякую від щирого серця кожному, хто є зі мною, і залишається через всі роки і труднощі, і радості!", - замилував підписом під фото Олександр.
До речі, на світлині у фотоблогу син знаменитості тримає саксофон. Як виявилося, таким подарунком його потішили батьки учнів, яких він навчає у власній музичній школі для юних українських талантів: "Дякую за сюрприз і чудовий подарунок батькам моїх зіркових діток студії".
Щоправда, сам Олександр нині перебуває за кордоном, де разом з учнями влаштовує благодійні концерти. Також музикант активно розвиває власну творчість і навіть уже запросив своїх шанувальників на сольний концерт у Техасі, США.
"Друзі, хто з Техасу, приїздіть побачитись і обійнятися зі мною на презентації нового акустичного альбому", - написав виконавець.
Нагадаємо, нещодавно бізнесвумен Єлизавета Юрушева показала одразу трьох своїх помітно підрослих дітей і розповіла про їхню різницю в характерах.
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