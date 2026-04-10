40-річну Олю Цибульську на тлі заяв про вагітність заскочили з помітно округлим животиком

Українська співачка Оля Цибульська заінтригувала фанів чутками про вагітність, з’явившись на відео з помітно округлим животиком.

У Мережі почали активно обговорювати відео, яке збентежило фанів виконавиці. На кадрах зірка з’являється з помітно округлим животом, через що одразу заговорили про можливу вагітність. Частина шанувальників припустила, що артистка може готуватися до поповнення. Тим більше, що раніше вона вже публічно торкалася цієї теми.

Оля Цибульська неодноразово говорила про бажання знову стати мамою. Вона підкреслювала, що родина для неї — у пріоритеті. І заради цього готова відмовитися навіть від концертів на певний час.

Втім, як з’ясувалося, ситуація має інше пояснення. Кадри, які викликали резонанс, з’явилися не просто так — їх оприлюднили на сторінці медіа «Сцена подій». У відео співачка постає не сама, а поруч з іншими жінками з такими ж округлими животами, що виглядає як продумана постановка.

Згодом стало зрозуміло, що це частина нової роботи артистки. Провокативний образ створили для кліпу на пісню «Мама-драма». Саме цей відеопроєкт і став причиною гучних обговорень, адже артистка свідомо зіграла на цікавій темі, аби привернути увагу до нового проєкту.

