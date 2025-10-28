ТСН у соціальних мережах

40-річний актор родом із України, який під час війни жив у Росії, помер від раку мозку

2019 року артист поборов рак, але через сім років недуга повернулася.

Роман Попов

Російський актор та гуморист Роман Попов, який є уродженцем Конотопа, помер від раку головного мозку.

Хворобу артистові діагностували 2018 року. 2019-го йому вдалося побороти недугу. Однак вже через сім років у Попова стався рецидив раку. Актор через хворобу повністю втратив зір на одне око, а його слух серйозно погіршився. Він лікувався та проходив курс хіміотерапії, але 28 жовтня у віці 40 років помер.

Зазначимо, Роман Попов був уродженцем Конотопа, Сумська область. Утім, практично все своє життя він прожив у Росії. Там він прославився участю в гумористичних проєктах, а також грою в серіалах.

Роман Попов

Публічно про війну в Україні Роман Попов не висловлювався. Тим не менш, 2021 року актор жалівся, що хоче відвідати Одесу, але не може цього зробити, при цьому він відмовлявся від участі в проєктах у Криму. Після початку повномасштабної війни в Україні Роман Попов обрав мовчазну позицію, але при цьому закликав за "мир у всьому світі".

Нагадаємо, 20 жовтня стало відомо, що помер засновник українського рок-гурту Green Grey Дизель. Ведучий Анатолій Анатоліч розкрив, за яких обставин музикант пішов із життя.

