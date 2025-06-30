40-річний Володимир Остапчук з родиною виїхав з України й показався у розкішній віллі з басейном

Володимир Остапчук з дружиною / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Ведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Катериною після заяви про планування свого весілля вирушили на відпочинок.

Для відпустки сімейство обрало Чорногорію. Подружжя орендувало віллу з мальовничим краєвидом. Разом з ними також полетів піврічний син Тимофій і няня. Катерина у фотоблогу вже провела екскурсію помешканням. Зокрема, поділилася просторою кухнею, краєвидом, який відкривається з тераси на гори, та великим басейном на території поблизу.

"Було прийняте стратегічне рішення — орендувати віллу. Одна частина для няні й Тіма, а інша — для нас з чоловіком. По-іншому я відпочинок з дитиною не уявляю", — написала Остапчук.

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Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Сторіз Катерини Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Блогерка також похизувалася своїм сніданком разом з чоловіком і фото їхнього сина, який залюбки попозував для мами на шезлонгу. Крім того, Остапчуки вже відкрили пляжний сезон. Дружина ведучого показалася у купальнику та зізналася, що насправді їй хочеться провести ці дні з рідними без сотні зайвих сторіз.

Володимир Остапчук на відпочинку з родиною / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Катерина Остапчук / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

Син Володимира і Катерини Остапчуків / © instagram.com/ostapchukkaterynaa

До слова, Володимир Остапчук перетинає кордон під час війни як багатодітний батько. У нього є син і донька від першого шлюбу. А наприкінці минулого року третя дружина Катерина народила йому ще одного сина Тимофія.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показала свій відпочинок у казковому місці на заході України.