40-річний Вишебаба через 4 місяці після одруження заобіймав кохану в лісі та замилував романтикою

Павло Вишебаба / © instagram.com/vyshebaba

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40-річний поет і військовослужбовець Павло Вишебаба та письменниця й блогерка Анжеліка Кравець показали ніжні кадри з лісової фотосесії та розповіли, як минає їхнє спільне життя на відстані.

Подружжя відзначило пів року разом. Для пам’ятної дати вони влаштували романтичну зйомку просто неба. На світлинах закохані обіймаються та цілуються. Павло підтримує дружину під час прогулянки. А Анжеліка тим часом відверто розповіла, що відбувається у їхній родині, поки чоловік перебуває на службі.

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«Відзначили наші пів року разом. І хоча дехто вважає, що цього мало — з нами вже сталось багато прекрасного. Насамперед — ми створили сімʼю, яка стрімко поповнюється: Павло з фронту привіз котів: Аляску, Джойса та Чілі, а у нас на фермі народився козлик Валік», — поділилася Анжеліка.

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Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

На романтичних кадрах пара постала у невимушених образах: Анжеліка обрала футболку та об’ємну куртку, а Павло — джинси й сорочку. Утім, головними героями цієї фотосесії стали не вбрання, а близькість подружжя та радість від рідкісної можливості побути разом.

«На відстані дуже складно. Дуже. Та ми щасливі, що є один у одного і проходимо різні етапи спільного життя. Частина з того, що є між нами, відбилося на цих світлинах», — зазначила Кравець.

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Поки Павло перебуває на Сумському напрямку, його дружина займається їхнім домом і господарством. Вона розповіла, що на її городі вже розквітли квіти, достигли овочі та ягоди, а тепер вона ще й фарбує вікна та двері. За словами Анжеліки, за час розлуки у їхній родині відбулося чимало важливого — зокрема Павло видав нову книжку, а їхнє господарство поповнилося новими мешканцями.

Павло Вишебаба з дружиною / © instagram.com/vyshebaba

Нагадаємо, Павло Вишебаба тільки нещодавно одружився з коханою. Пара заключила шлюб всього через три місяці після знайомства.

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