40 українських зірок присвятили ЗСУ нову версію світового хіта Майкла Джексона – відео

Виконавиця написала український текст до хіта Майкла Джексона We Are the World.

Знаменитості записали яскраве відео, де співають у різних куточках країни.

Зокрема, до проєкту долучилися співаки TAYANNA, Michelle Andrade, KOLA, LAUD, Roxolana, KHAYAT, Nikita Lomakin, актори Артур Логай, Ірина Сопонару, Олексій Суровцев, Олексій Суровцев та навіть ведучі Слава Дьомін, Володимир Остапчук, Тимур Мірошніченко та Неля Шовкопляс.

Також команда зібрала фрагменти, як люди допомагають ЗСУ під час війни, а наприкінці кліпу українці розповіли, про що мріють після перемоги України.

"До 31-ї річниці Незалежності України всі ми об'єднались і стали музичним фронтом, який обороняє словом та музикою нашу країну. Це присвята військовослужбовцям, які захищають відважно територіальну цілісність нашої країни", – прокоментувала прем'єру Lida Lee.

У коментарях слухачі поділилися своїми враженнями від почутого.

Спочатку мурашки, а потім сльози… Пісня пробирає до глибини душі...

Чудова пісня і сама відеоробота

Це дуже красиво! Просто в сердечко

Без сліз дивитись неможливо. Хай так і буде, як у цій прекрасній пісні

Нагадаємо, Анна Добриднєва зізналась, скільки коштів зібрала для ЗСУ. Артистка разом "Командою А", до якої входять Андрій Заліско, Андріана, Артур Боссо та Андрій Князь, дали низку благодійних концертів на Черкащині у рамках туру "Дорога до Перемоги".

Читайте також: