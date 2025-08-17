41-річна Аніта Луценко здивувала заявою про заміжжя: "Ніколи не мріяла про весілля"

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Відома українська тренерка Аніта Луценко здивувала заявою про заміжжя.

Так, спортсменка вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками. Знаменитості поставили чимало запитань, зокрема й тих, що стосуються особистого життя. В Аніти Луценко поцікавилися, чи заміжня вона.

Тренерка здивувала своєю відповіддю. Знаменитість зізналась, що жодного разу не була в шлюбі, хоча їй раніше й не раз освідчувалися. Ба більше, Аніта навіть ніколи й не мріяла про весілля.

"Мені 41 рік, і я ніколи офіційно не була заміжньою. Хоча отримала чимало пропозицій. Ніколи в житті не мріяла про весілля. Думаю, з цим є якісь питаннячка. Потребує подальших досліджень", - зізналась спортсменка.

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Зазначимо, Аніта Луценко виховує 9-річну доньку Мію, батьком якої є Олександр Лозовцов. З чоловіком спортсменка доволі тривалий час перебувала в стосунках. Що зараз коїться в її особистому житті – не відомо. Однак раніше Луценко натяказала на розрив із Лозовцовим.

Нагадаємо, ведуча Олена-Христина Лебідь також тривалий час перебуває в стосунках із коханим Павлом Розенком, але не квапиться виходити за нього заміж. Нещодавно обранець знаменитість в коментарі ТСН.ua зізнався, що вже освідчився їй, а вона відповіла згодою.