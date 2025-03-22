41-річна донька Стінга вдруге виходить заміж і показала свого нареченого

Донька британського співака Стінга, акторка Мікі Самнер повідомила про заручини.

Радісну звістку 41-річна зірка повідомила в Instagram. Її обранцем став фотограф і режисер Картер Б. Сміт. Мікі оприлюднила серію щасливих знімків, де вони позують разом у різний період життя. Акторка зробила зізнання, що вона була по вуха закохана в Картера ще від 2007 року, тому зараз дуже щаслива бути його нареченою.

Мікі Самнер з нареченим

Мікі Самнер з нареченим

Мікі Самнер з нареченим

"Я в тебе закохуюся ще дужче від 2007. Не можу дочекатися, коли стану твоєю дружиною, Картере", - замилувала донька Стінга.

До слова, пара почала афішувати стосунки від 2023 року. До цього Мікі була заміжня з бізнесменом Крісом Кантровіцом, з яким розлучилася 2022 року. За час стосунків у них народився син Акір, який страждає на низку серйозних діагнозів. Хлопчику зараз п'ять років. У Сміта, своєю чергою, також є донька.

Нагадаємо, нещодавно дружина Стінга закликала світову спільноту допомогти Україні у гучній заяві. Труді Стайлер показала моторошні фото й розкрила правду про злочини окупантів.

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