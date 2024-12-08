41-річна Катерина Осадча похизувалася, який вигляд має до та після макіяжу

Українська телеведуча Катерина Осадча показала, як на її зовнішність впливає макіяж.

Зокрема, знаменитість взяла участь у важливому заході. Катерина Осадча виступила з промовою на Форумі розвитку громадянського суспільства, де розповіла про те, як партнерства з медіа можуть запускати важливі зміни.

Перед публічним заходом знаменитість показала, як їй наносили професійний макіяж. Спочатку ведуча опублікувала фото, на якому була зображена із зібраним волоссям та без жодної краплі декоративної косметики.

Катерина Осадча до макіяжу / Фото: instagram.com/kosadcha

На іншому кадрі 41-річна Катерина Осадча вже постала із професійним макіяжем. Тим часом волосся зірки було зібране в зачіску. Знаменитість показалася з укладкою з локонами. Таким чином Осадча похизувалася природною красою та продемонструвала, як декоративна косметика впливає на її зовнішній вигляд.

Катерина Осадча після макіяжу / Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик показувала, який вигляд має без макіяжу. Також знаменитість поділилася своїми внутрішніми трансформаціями.

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