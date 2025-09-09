41-річна Катя Сільченко зіграла весілля на модному показі й відмовилася від стандартної сукні — фото

Катя Сільченко вийшла заміж / © instagram.com/katyasilchenko

Відома українська дизайнерка Катя Сільченко зіграла оригінальне весілля з коханим, івент-мейкером Сергієм "Картиною" Неклевою.

Так, Катя здивувала модну публіку, перетворивши показ власної колекції the COAT на справжнє весілля. Під кінець Ukrainian Fashion Week вона разом із нареченим сказала одне одному "так" просто на подіумі.

Глядачі стали свідками несподіваної романтичної події, яка миттєво зібрала овації та сльози щастя. Молодят благословила співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, а сама Сільченко поділилася світлинами й відео з події в Instagram.

Для урочистої миті дизайнерка обрала нетрадиційний образ — коротку мереживну сукню-корсет білого кольору, доповнену прозорою накидкою зі шлейфом і стильними босоніжками на підборах. Волосся Катя залишила розпущеним, прикрасивши його вінком. Сергій Неклева з’явився у чорних штанах, білій сорочці та піджаку з золотими ґудзиками.

Хоча офіційний шлюб пара уклала ще 23 квітня 2025 року, святкову церемонію вони вирішили приберегти для особливої миті — й обрали для цього фінал головного модного тижня країни. Зокрема, молодята спеціально облаштували імпровізований храм з риштування по центру павільйону. Для Каті це другий шлюб: від першого чоловіка, бізнесмена Камо Багдасаряна, вона виховує доньку Саті.

До слова, Сергій освідчився дизайнерці ще торік у Софії Київській, а згодом закохані не раз ділилися романтичними кадрами у соцмережах. Тепер же їхня історія кохання отримала яскраве продовження просто на подіумі, у світлі софітів і під овації гостей. До речі, серед них були найвідоміші зірки українського шоубізнесу — Володимир Остапчук з сином і дружиною, родина Дмитра Монатіка, Наталія Могилевська, Маша Єфросиніна, Женя Кот з дружиною та багато інших.