41-річна Ліза Глінська народила двійню і вперше показала новонароджених доньок

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська вперше стала мамою.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Глінська зізналась, що стала мамою ще два місяці тому, однак не була готова ділитися подробицями. А це нарешті знаменитість оголосила про поповнення в родині.

Ліза Глінська з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

В одному з пологових будинків Єлизавета народила двійню. У зірки кулінарії та її чоловіка Максима на світ з'явилися дві донечки, які вона вже встигла показала у своєму фотоблогу.

Ліза Глінська з донькою / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Я мама двох неймовірних дівчаток, які прийшли в цей світ. Так, я тихенько зберігала своє щастячко під серцем всі 9 місяців вагітності і майже 2 місяці після народження дівчаток. За цей час я пройшла шлях довжиною в декілька життів, мені здається, я отримала безцінний досвід, внутрішні, зовнішні зміни. Мені є чим поділитись і про що розказати", - поділилася Ліза з прихильниками.

Доньки Лізи Глінської / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Знаменитість говорить, що вагітність та пологи далися їй нелегко. Однак вона пообіцяла поділитися всіма подробицями, як минула цей період, аби підтримати жінок, які нині теж при надії.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Володимир Остапчук втретє став батьком. 24-річна дружина ведучого народила сина.

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