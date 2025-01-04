41-річна Ліза Глінська шокувала, як під час вагітності двійнею їй пропонували позбутися одного плода

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно переїхала до нової оселі, розповіла про перебіг вагітності.

Як відомо, Глінська народила двох доньок на початку листопада минулого року. І зараз зірка в інтерв'ю Аліні Доротюк наважилася поділитися своїм досвідом виношування одразу двох малюків у 41 рік. Як зізнається блогерка, ще на початку вагітності їй запропонували видалити один плід через складність виношування двійні у такому віці. Проте вона відмовилася, бо була ладна на все, щоб зберегти життя одразу обох крихіток.

"На першому УЗД ми дізналися, що буде двійня. Але з самого початку запропонували прибирати один плід: через вік краще, щоб одна дитинка була. А я сказала, що буду лежати скільки потрібно. Мені сказали, що це важко буде. Тоді 40 років було. Тому за медичними показниками не бажано двійню. А ми залишили", - зізналася Ліза.

Ліза Глінська з чоловіком і доньками / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Знаменитість каже, що все ж перший триместр видався доволі стресовим. Все тому, що у Глінської трапилося за цей час дві кровотечі. Але, на щастя, завдяки лікарям їй вдалося стабілізувати стан і виносити двох доньок.

"Після того, як дізналися про вагітність, на тижні десятому у мене сталася перша кровотеча. Я написала лікарю й мені запропонували поїхати до пологового. Я лежала близько тижня, ми зупинили кровотечу. Це було через те, що одна дитинка була прикріплена трохи вище, а інша – нижче. І через це був тиск на шийку матки. Потрібно було спостерігати. Я приїхала додому й через тиждень я відчуваю, що я в калюжі. Я встала, а у мене кров. Я злякалася й подумала, що все вже там. Але моя лікар сказала швидко зробити укол і поїхати знову в пологовий. Все було на місці, але це знову була кровотеча. І тоді лежала трохи більше двох тижнів. А потім все стабілізувалося", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Ліза Глінська вперше розсекретила імена доньок і зблизька показала їхні обличчя.

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