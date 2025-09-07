41-річна Ліза Глінська висловилася про готовність до других пологів і зміни у шлюбі

Ліза Глінська з чоловіком і доньками / © instagram.com/lizaglinskaya

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська відповіла на запитання про поповнення в родині.

Так, зірка разом з чоловіком Максимом зараз виховує двох десятимісячних доньок-двійнят і сина від колишніх стосунків обранця. Та, як виявилося, у майбутньому подружжя не виключає появу у них ще одного нащадка. За словами Лізи, якій незабаром наприкінці вересня виповниться 42 роки, це залежить від стану її здоров'я.

"Якщо зможу вирішити питання зі здоров'ям, то хотіла б ще", — написала Глінська у сторіз у відповідь на запитання юзера про дітей.

Ліза Глінська / © instagram.com/lizaglinskaya

Також блогерка розповіла про зміни у шлюбі після появи у неї з чоловіком двох дівчаток Поліни та Соломії. Ліза говорить, що це сильно вплинуло на стосунки, однак вони працюють над ними.

Чоловік і діти Лізи Глінської / © instagram.com/lizaglinskaya

