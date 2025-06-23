41-річна Олена Філонова заговорила про материнство та свій страх: "Іноді до сліз"

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

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Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто поділилася глибокими особистими переживаннями щодо майбутнього материнства.

41-річна зірка зізналася, що попри активну публічну діяльність найбільше в житті мріє створити родину та стати мамою. Олена в інтерв'ю Славі Дьоміну чесно розповіла, що насправді також має страх, що її мрія може не здійснитися.

"Я дуже хочу зустріти свою людину. Я дуже хочу дитину та власну родину. відчути це почуття — бути мамою, знати, що таке бути вагітною, що ти відчуваєш, як це відбувається. Страшно, але хочеться. Так, думала (що цього може не бути – прим. ред.) і це лякає", — зазначила блогерка.

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Ба більше, інколи такі думки викликають у неї сльози. Філонова поділилася, що найбільше її чіпляють слова від незнайомців, які сумніваються в її шансах стати мамою. Тим не менш, вона запевняє, що її репродуктивна система зараз працює злагоджено, тож вона ще зможе виносити первістка.

Олена Філонова / © instagram.com/efilonova

"Коли деякі таке кажуть, то це дуже ранить. Це слабкі місця, які можуть мене зачепити. Я намагаюся до цього ставитися спокійно і говорити: "Олено, вони прості люди, вони не можуть цього знати. Не їм це вирішувати. Ти сама не знаєш, вони тим паче. Тому довірся просто долі". І я довіряюся щодня. Страшно. Іноді до сліз, але життя не закінчене. Все ще функціонує та все добре", — пояснила зірка.

Блогерка також пригадала, як свого часу відмовилася від можливості заморозити яйцеклітину. Після цього вона усвідомила, що цей крок насправді може їй ще стати в пригоді.

"До повномасштабного вторгнення мені пропонували свою яйцеклітину зберегти за бартером. Я злякалася. Трохи не була готова до цього. Але в якийсь момент я зрозуміла, що це абсолютно нормально, і, можливо, це треба було б зробити. Але я не зробила, не встигла", — додала Олена.

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Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк після народження сина висловилася про перший тиждень материнства.