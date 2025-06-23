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41-річна Олена Філонова заговорила про материнство та свій страх: "Іноді до сліз"
Зірка висловилася про хейт у бік її віку.
Відома українська ведуча та блогерка Олена Філонова відверто поділилася глибокими особистими переживаннями щодо майбутнього материнства.
41-річна зірка зізналася, що попри активну публічну діяльність найбільше в житті мріє створити родину та стати мамою. Олена в інтерв'ю Славі Дьоміну чесно розповіла, що насправді також має страх, що її мрія може не здійснитися.
"Я дуже хочу зустріти свою людину. Я дуже хочу дитину та власну родину. відчути це почуття — бути мамою, знати, що таке бути вагітною, що ти відчуваєш, як це відбувається. Страшно, але хочеться. Так, думала (що цього може не бути – прим. ред.) і це лякає", — зазначила блогерка.
Ба більше, інколи такі думки викликають у неї сльози. Філонова поділилася, що найбільше її чіпляють слова від незнайомців, які сумніваються в її шансах стати мамою. Тим не менш, вона запевняє, що її репродуктивна система зараз працює злагоджено, тож вона ще зможе виносити первістка.
"Коли деякі таке кажуть, то це дуже ранить. Це слабкі місця, які можуть мене зачепити. Я намагаюся до цього ставитися спокійно і говорити: "Олено, вони прості люди, вони не можуть цього знати. Не їм це вирішувати. Ти сама не знаєш, вони тим паче. Тому довірся просто долі". І я довіряюся щодня. Страшно. Іноді до сліз, але життя не закінчене. Все ще функціонує та все добре", — пояснила зірка.
Блогерка також пригадала, як свого часу відмовилася від можливості заморозити яйцеклітину. Після цього вона усвідомила, що цей крок насправді може їй ще стати в пригоді.
"До повномасштабного вторгнення мені пропонували свою яйцеклітину зберегти за бартером. Я злякалася. Трохи не була готова до цього. Але в якийсь момент я зрозуміла, що це абсолютно нормально, і, можливо, це треба було б зробити. Але я не зробила, не встигла", — додала Олена.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк після народження сина висловилася про перший тиждень материнства.