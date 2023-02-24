41-річна Періс Гілтон вперше показала обличчя свого сина, якого народила сурогатна матір

Хлопчик з'явився на світ в середині січня цього року.

Світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон вперше показала обличчя свого крихітного сина.

На сторінці в Instagram молода мама розмістила декілька кадрів, на яких тримає крихітку на руках, а поруч з Періс стоїть її чоловік, бізнесмен Картер Реум. "Малюк Фенікс. Весь наш світ", - підписала фотографії знаменита мама.

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До речі, раніше Гілтон ділилася, що повне ім'я її сина звучить як Фенікс Баррон Гілтон Реум. Як пояснила світська левиця, вони з чоловіком назвали малюка на честь міфічного птаха Фенікса, який відроджується з попелу і означає "надію, відродження і трансформацію".

Нагадаємо, що первісток 41-річної Періс Гілтон з'явився на світ за допомогою сурогатної матері наприкінці січня. Світська левиця заміжня за бізнесменом Картером Реумом, якого знає вже 15 років. Проте кохання між ними спалахнуло 2020-го. Пара зіграла весілля 2021 року.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

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