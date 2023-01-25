41-річна Періс Гілтон вперше стала мамою і показала фото з немовлям

Світська левиця та спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів Hilton Періс Гілтон вперше стала мамою.

Про поповнення у родині новоспечена мама розповіла особисто, розмістивши першу світлину немовля на своїй сторінці в Instagram. На фото зображена рука Періс, а її за палець тримає маленька ручка дитини.

"Тебе вже люблять без слів", - коротко прокоментувала фотографію Гілтон.

Періс Гілтон вперше стала мамою / Фото: instagram.com/parishilton

Хто саме народився у світської левиці, вона не розповіла. Втім, іноземні ЗМІ пишуть, що народився син. Окрім того, скоріш за все, Гілтон скористалася послугами сурогатного материнства. Оскільки вона не викладала своїх "вагітних" фото, а також ширилися чутки, що відома білявка дуже хотіла стати мамою, та пережила два викидні.

Нагадаємо, що трохи більше року тому Періс Гілтон вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума. Зазначимо, що Періс Гілтон та Картер Реум знайомі вже протягом 15 років, однак пристрасть між ними спалахнула у 2020-му. У лютому 2021-го року коханий освідчився зірці.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: instagram.com/parishilton

Тоді ж подейкували, що наприкінці січня 2021 року Гілтон робила процедуру штучного запліднення. Зірка ділилася, що заморозила свої яйцеклітини і мріє народити близнюків.

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