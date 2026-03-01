ТСН у соціальних мережах

41-річна TAYANNA подалась на навчання за кордон і розкрила, в якому виші залишила заявку

Артистка розкрила, які свої мрії вирішила втілити в життя.

TAYANNA

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

Українська співачка TAYANNA, справжнє ім'я якої Тетяна Решетняк, подалась на навчання за кордон.

Про це 41-річна артистка розповіла в Instagram. Виконавиця зізналась, що чимало своїх ціль та бажань боялась втілювати в життя. Проте співачка вирішила це змінювати. Тож, наразі вона серйозно налаштована здійснювати свої мрії.

Тож, TAYANNA вирішила здобувати освіту за кордоном. Виконавиця залишила заявку на вступ у Лондонському університеті. Співачка хоче здобути освіту в сфері голосової терапії. Окрім того, виконавиця оплатила тур до Тибету, де на неї чекають нові пригоди.

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

TAYANNA / © instagram.com/tayanna_reshetnyak

"Багато чого в своєму житті я боялась і відкладала. Тай взагалі, з деяких практик я побачила, що в основному жила зі страху, а не з цікавості. Тож, подала заявку в Лондонський університет на навчання по голосовій терапії, оплатила тур до Тибету, я буду проходити кору навколо Кайлашу. Подивимось, куди мене приведуть мрії і сміливість", - поділилась артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Єгорова наважилась на зміни в житті. Артистка обрала незвичну професію та розсекретила, чим тепер займається.

