41-річна Трегубова у мереживній білизні ошелешила фігурою на відвертому фото

Акторка отримала купу компліментів.
Відома українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова розбурхала уяву своїх фанатів.
Так, знаменитість влаштувала відверту фотосесію у мереживній білизні. Результатом знімань зірка поділилася у своєму Instagram. У кадрі Даша зухвало позувала у боді, спершись сідницями на стіл та піднявши руки догори.
"Доброго вечора", – залишила під знімком Трегубова.
Шанувальники оцінили фігуру кумирки у коментарях.
- Я перепрошую, хто ця вогняна кішечка?
- Не дівчина, а вогонь
- Розкішні ніжки, красуне
- Нереальна
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