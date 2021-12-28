41-річна Трегубова у мереживній білизні ошелешила фігурою на відвертому фото

Акторка отримала купу компліментів.

Відома українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова розбурхала уяву своїх фанатів.

Так, знаменитість влаштувала відверту фотосесію у мереживній білизні. Результатом знімань зірка поділилася у своєму Instagram. У кадрі Даша зухвало позувала у боді, спершись сідницями на стіл та піднявши руки догори.

Дар'я Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova

"Доброго вечора", – залишила під знімком Трегубова.

Шанувальники оцінили фігуру кумирки у коментарях.

Я перепрошую, хто ця вогняна кішечка?

Не дівчина, а вогонь

Розкішні ніжки, красуне

Нереальна

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