41-річна зірка "МастерШеф" Ліза Глінська на останніх місяцях вагітності показала нове фото

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська після звістки про вагітність натякнула на стать первістка.

Так, у своєму фотоблогу Ліза показала кадр, який зробила у себе вдома. На зображенні шеф-кухарка оголила свій помітно округлий животик і поділилася своїми роздумами. Зокрема, наголосила, що під час війни життя триває й вона неймовірно вдячна ЗСУ за можливість народжувати маленьких українців.

Ліза Глінська вагітна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"Я завжди дивувалася, ну як люди могли народжувати дітей під час війни, як вони могли продовжувати радіти, як життя могло продовжуватись… І тільки зараз я знаю, як хочеться жити, особливо після лютого 2022 року, дихати на повні груди, відчувати і проживати кожну емоцію, народжувати дітей, продовжувати жити, не втрачаючи ні хвилини. Бути вагітною під час тривог, ракетних обстрілів, ховатись у підвалах, коридорах лікарні – це ще той іспит. Але я вірю, я відчуваю під серцем життя, воно бʼється. Життя переможе! Дякую нашим захисникам!", - довела до мурах Глінська.

Крім того, зірка показала кадри зі свого УЗД і запропонувала юзерам здогадатися стать крихітки. Так, у коментарях більшість припускає, що у Лізи народиться дівчинка. Тим часом шеф-кухарка всіх карт поки не розкриває й тримає відповідь у таємниці.

Ліза Глінська вагітна / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, у співака Дмитра Монатіка також скоро відбудеться поповнення у родині. Артист нещодавно випадково проговорився, хто у них буде – хлопчик чи дівчинка.

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