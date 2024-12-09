41-річна зірка "МастерШеф" Ліза Глінська зізналася, як вагітність змінила її

Відома українська шеф-кухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська, яка нещодавно сповістила про вагітність, поділилася подробицями свого стану.

Як зізнається знаменитість, тепер вона завжди відчуває сильну сонливість. Водночас 41-річна Глінська додає, що насправді це не стає на заваді її кулінарному блогу. Тож вона регулярно бере участь у зніманнях нового контенту. Щоправда, у новому статусі не приховує, що часом на знімальному майданчику їй доводиться нелегко.

"Працюємо всі разом. Але, чесно кажучи, я хочу спати майже весь час і сплю навіть стоячи з відкритими очима. Хоча я дуже намагаюся бути активною", — поділилася зірка у фотоблогу.

Вагітна Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Вагітна Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Крім того, бізнесвумен звернулася до своїх фанів і висловила вдячність за всі привітання. Вона зізналася, що зараз дуже щаслива, й закликала всіх вірити у дива, бо вони й справді трапляються.

"Любі мої, я отримала від вас так багато привітань, так багато теплих слів, побажань, підтримки і любові. Я дякую кожній і кожному з вас, обіймаю… І я щаслива, що можу ділитись з вами… Бо тепер, як ви бачите, я не одна. Вірте, вірте у дива, вірте у добре і світле, через яку б темряву не доводилось би проходити", — зворушила Глінська.

Вагітна Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Вагітна Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука попозувала для ніжних фото на останніх тижнях вагітності. Катерина приміряла халат на голе тіло й похизувалася своїм округлим животиком.

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