41-річний український співак шокував, як опинився в інвалідному візку: "Мені зробили операцію"

Фронтмен гурту "Без Обмежень", український співак Сергій Танчинець розповів, як опинився в інвалідному візку.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" артист зізнався, що під час повномасштабної війни в нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, постійне сидяче положення та стрес дали про себе знати. Тож, в співака виникла протрузія, яка переросла в грижу.

"З початком війни великої я багато часу проводив у бусі. До війни я мав можливість відкинутися і лежати в дорозі. Коли ти за кермом 20 годин, ти не можеш дрімати. Ми мінялися, але левову частку дороги був я за кермом. Один, два, три фактори переростали в те, що протрузія переросла в грижу", - зізнався артист.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Танчинець спочатку невідповідально поставився до свого здоров'я. Музикант повністю не вилікувався та знову повернувся до роботи.

"Воно трішки почало боліти, а часу лікуватися не було. Потім мене вже підловило, ми скасували декілька українських концертів. 10 днів мене прокололи в лікарні, я трішки лежав. Жодного більшого лікування та оперативного втручання не було. Трішки мене підняли на ноги. Ось це оманлива історія, коли ти себе трішки підлатав і побіг далі", - зізнався артист.

Сергій Танчинець / Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

Серйозні проблеми зі спиною в співака почалися вже під час туру гурту "Без Обмежень" за кордоном. В Америці Танчинець зумів відіграти всі концерти, а от в Європі вже ні. Артист говорить, що спина боліла настільки, що він взагалі не міг стояти рівно та розігнутися. Ба більше, співак не міг самостійно пересуватися, що його возили на інвалідному візку.

"Ми полетіли у великий тур Америкою та Європою. Коли ми прилетіли до Європи, мене вже скрутило. Останній концерт в Данії ми відіграли, я вже сидів на стільчику. Потім все…Мене вже скрутило, я став під кутом 90 градусів та вже не міг розігнутися. Мене в аеропорту перевозили в інвалідному візку. Це мало такий собі вигляд", - пригадав артист.

Сергій Танчинець

Врешті-решт, Сергій Танчинець доїхав до Львова. Там музиканта обстежили лікарі. Виявилося, що артистові необхідна операція. Нині співак почувається набагато краще, він вже пройшов курс реабілітації. Єдине, що лишається співаку – це зайнятися укріпленням м'язового каркаса довкола хребта.

"Ми приїхали до Львова, лікарі подивилися, зробили МРТ. Виходу, окрім оперативного втручання, не було. Мені зробили операцію, зараз я пройшов реабілітацію, маю надію, що все буде добре. Щоправда, треба буде тепер займатися укріпленням м'язового каркаса довкола хребта і слідкувати за цим ділом", - поділився артист.

Нагадаємо, вперше Сергій Танчинець розповів про проблеми зі спиною в липні цього року. Тоді музикант потрапив до лікарні, де йому ставили крапельниці. Однак вже в жовтні цього року проблеми зі спиною знову дали про себе знати. Тоді колектив "Без Обмежень" навіть скасував концерти, які мав відіграти в рамках європейського туру.

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