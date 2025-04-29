41-річний Женя Галич здивував новим кольором волосся та заявив про неочікувані зміни в кар'єрі

Женя Галич / © instagram.com/ap.studioworks

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Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розповів про важливі зміни в кар’єрі.

Сьогодні, 29 квітня, артист у свій день народження анонсував, що йде у сольне плавання. Своїми неочікуваними планами Галич, якому виповнився 41 рік, поділився в Instagram. Ба більше, новий етап виконавець почав зі зміни іміджу. Тепер Женя став блондином.

Подробиць про сольний проєкт Галич поки не розкриває. Але артист все ж заспокоїв фанів гурту O.Torvald і наголосив, що колектив не покидає й продовжить тішить фанів новою музикою. Щоправда, відтепер працюватиме на два проєкти одночасно.

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Женя Галич став блондином / © instagram.com/jenia_galich

"Сьогодні мені 41. Дуже важливий для мене день. День, коли я нарешті роблю те, що давно живе всередині. Я запускаю сольний проєкт, де я буду ще відвертішим, ще ближчим до себе. Я не йду з O.Torvald — ми далі разом, далі будемо робити справжній rock’n’roll. Але це ще один мій голос. Інша історія. Дякую, що ви є. Пристібайтесь — буде гучно", — заінтригував музикант.

До слова, Женя видалив всі минулі дописи з фотоблогу та дав послухати свої перші треки відомим друзями. Близькі артиста вже напророкували йому успіх і зазначили, що по звучанню це зовсім новий Галич.

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