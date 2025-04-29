ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
259
Час на прочитання
2 хв

41-річний Женя Галич здивував новим кольором волосся та заявив про неочікувані зміни в кар'єрі

Співак прийняв для себе важливе рішення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Женя Галич

Женя Галич / © instagram.com/ap.studioworks

Лідер гурту O.Torvald, український співак Женя Галич розповів про важливі зміни в кар’єрі.

Сьогодні, 29 квітня, артист у свій день народження анонсував, що йде у сольне плавання. Своїми неочікуваними планами Галич, якому виповнився 41 рік, поділився в Instagram. Ба більше, новий етап виконавець почав зі зміни іміджу. Тепер Женя став блондином.

Подробиць про сольний проєкт Галич поки не розкриває. Але артист все ж заспокоїв фанів гурту O.Torvald і наголосив, що колектив не покидає й продовжить тішить фанів новою музикою. Щоправда, відтепер працюватиме на два проєкти одночасно.

Женя Галич став блондином / © instagram.com/jenia_galich

Женя Галич став блондином / © instagram.com/jenia_galich

"Сьогодні мені 41. Дуже важливий для мене день. День, коли я нарешті роблю те, що давно живе всередині. Я запускаю сольний проєкт, де я буду ще відвертішим, ще ближчим до себе. Я не йду з O.Torvald — ми далі разом, далі будемо робити справжній rock’n’roll. Але це ще один мій голос. Інша історія. Дякую, що ви є. Пристібайтесь — буде гучно", — заінтригував музикант.

До слова, Женя видалив всі минулі дописи з фотоблогу та дав послухати свої перші треки відомим друзями. Близькі артиста вже напророкували йому успіх і зазначили, що по звучанню це зовсім новий Галич.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тіна Кароль відверто розповіла про уколи краси та як їй вдається мати такий блискучий зовнішній вигляд.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie