42-річна Альбіна Джанабаєва показала себе зблизька без макіяжу

Співачка показала свій природній вигляд.
Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка у квітні втретє стала мамою, поділилася з фоловерами фото без макіяжу.
Так, у своєму Instagram співачка запостила селфі у машині. На фото Альбіна у чорному одязі без жодної косметики схилила голову з навушниками до вікна.
Під дописом зірка запитала своїх підписників:
"Що тут у вас, на "волі" відбувається? Вибралася на декілька годин...і...час минув".
Натомість прихильники не оминули увагою пост співачки без мейкапу і засипали її компліментами.
- Без макіяжу ви жива, прекрасна
- Смілива без макіяжу, молодець
- Вам дуже личить без макіяжу
- Які красиві очі
Нагадаємо, що в квітні Альбіна Джанабаєва разом зі своїм чоловіком співаком Валерієм Меладзе втретє стали батьками. А нещодавно у своєму фотоблогу зірка замилувала фотографіями з прогулянки з новонародженою донькою.