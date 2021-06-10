42-річна Альбіна Джанабаєва показала себе зблизька без макіяжу

Співачка показала свій природній вигляд.

Екссолістка гурту "ВІА Гра" та дружина артиста Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва, яка у квітні втретє стала мамою, поділилася з фоловерами фото без макіяжу.

Так, у своєму Instagram співачка запостила селфі у машині. На фото Альбіна у чорному одязі без жодної косметики схилила голову з навушниками до вікна.

instagram.com/albinadzhanabaeva

Під дописом зірка запитала своїх підписників:

"Що тут у вас, на "волі" відбувається? Вибралася на декілька годин...і...час минув".

Натомість прихильники не оминули увагою пост співачки без мейкапу і засипали її компліментами.

Без макіяжу ви жива, прекрасна

Смілива без макіяжу, молодець

Вам дуже личить без макіяжу

Які красиві очі

Нагадаємо, що в квітні Альбіна Джанабаєва разом зі своїм чоловіком співаком Валерієм Меладзе втретє стали батьками. А нещодавно у своєму фотоблогу зірка замилувала фотографіями з прогулянки з новонародженою донькою.

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