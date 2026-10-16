42-річна Аніта Луценко розсекретила свого нового коханого з Іспанії й прогулялася з ним у Києві

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

Реклама

42-річна українська тренерка Аніта Луценко більше не приховує особистого життя та вперше назвала ім’я свого нового обранця. Ним виявився іспанець Фермін Еджидо, з яким зірка поділилася романтичними кадрами з прогулянки Києвом.

Раніше спортсменка публікувала спільні фотографії з чоловіком, але не розкривала подробиць їхніх стосунків. Тепер Луценко не лише показала обранця в Instagram, а й залишила посилання на його профіль. Пара влаштувала фотосесію на вулицях столиці: закохані обіймалися, цілувалися та позували на тлі міських краєвидів, зокрема на даху з панорамою.

Реклама

Аніта Луценко і Фермін Еджидо / © instagram.com/anitasporty

Аніта також поділилася зворушливим зізнанням про нові почуття та розповіла, як змінилося її внутрішнє відчуття поруч із коханим.

Реклама

«Думала, що більше ніколи не покохаю… Але коли зустрічаєш свою людину, то відчуваєш справжній спокій, вдячність і повне прийняття. Щаслива з Ферміном Еджидо», — зворушила тренерка.

Імовірно, пара познайомилася в Іспанії, де Луценко тимчасово живе разом із донькою Мією. Сам Фермін також має тісний зв’язок зі спортом: він заснував міжнародні змагання з плавання на відкритій воді OCEANMAN, які проводять у різних країнах, зокрема й в Україні.

Аніта Луценко і Фермін Еджидо / © instagram.com/anitasporty

Аніта Луценко і Фермін Еджидо / © instagram.com/anitasporty

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Еджидо припинив співпрацю з РФ, попри фінансові втрати, та публічно засудив російську агресію.

Іспанець уже з’являвся і в українському медіапросторі. Нещодавно він завітав до студії ТСН, де розповів про свій спортивний проєкт і допомогу українським ветеранам. Тоді чоловік був у супроводі Аніти, яка сиділа за кадром і підтримувала його. Саме це тоді й привернуло увагу до можливого роману. Тепер тренерка підтвердила стосунки особисто.

Реклама

Аніта Луценко і Фермін Еджидо / © instagram.com/anitasporty

Чому Аніта Луценко розійшлася з батьком доньки

До нового роману тренерка протягом 12 років перебувала у стосунках із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. У грудні 2025 року Луценко повідомила про їхнє розставання, однак не стала вдаватися в подробиці причин.

Тоді спортсменка пояснила, що зрозуміла: більше не кохає партнера. Попри завершення стосунків, колишніх об’єднує виховання доньки Мії, яка народилася 2016 року.

Тепер Аніта, схоже, готова до нового етапу особистого життя. Своїми словами про спокій, вдячність і прийняття вона дала зрозуміти, що поруч із Ферміном почувається щасливою.

Новини партнерів