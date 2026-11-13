ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
508
Час на прочитання
1 хв

42-річна Авріл Лавін уперше стала мамою та показала крихітну донечку

Знаменитість розсекретила поповнення у родині.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Авріл Лавін

Авріл Лавін / © Associated Press

Відома канадійська співачка Авріл Лавін вперше стала мамою.

Радісну новину про поповнення у родині 42-річна знаменитість оголосила в Instagram. І це стало справжнім шоком для прихильників рок-зірки. Річ у тім, що після розриву з бойфрендом 2023 року вона ретельно приховувала особисте життя. Однак виявилося, що в її житті сталися кардинальні зміни.

Так, співачка перебуває у стосунках з обранцем, якого ретельно приховує, а 13 листопада вона зізналася, що у них народилася первістка. На світ з’явилася донечка пари. Щоправда, ім’я маляти Авріл наразі приховує.

Авріл Лавін із донькою / © instagram.com/avrillavigne

Авріл Лавін із донькою / © instagram.com/avrillavigne

Замість цього виконавиця показала перші фото донечки. На знімку вона тримає на руках маленьку дівчинку, одягнену в комбінезон і з пов’язкою на голові. Проте її обличчя все ж розгледіти не вдасться.

До речі, на одній зі світлин Авріл Лавін засвітила й свого таємничого бойфренда. Виконавиця показала, як вони з коханим тримали в долонях крихітну ручку донечки.

«Наша мініпренцеса з’явилася на світ», — поділилась артистка.

Авріл Лавін із коханим і донькою / © instagram.com/avrillavigne

Авріл Лавін із коханим і донькою / © instagram.com/avrillavigne

Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» Христина Чемоданова вперше стала мамою. Модель уже навіть показала перші фото сина.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie