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42-річна Авріл Лавін уперше стала мамою та показала крихітну донечку
Знаменитість розсекретила поповнення у родині.
Відома канадійська співачка Авріл Лавін вперше стала мамою.
Радісну новину про поповнення у родині 42-річна знаменитість оголосила в Instagram. І це стало справжнім шоком для прихильників рок-зірки. Річ у тім, що після розриву з бойфрендом 2023 року вона ретельно приховувала особисте життя. Однак виявилося, що в її житті сталися кардинальні зміни.
Так, співачка перебуває у стосунках з обранцем, якого ретельно приховує, а 13 листопада вона зізналася, що у них народилася первістка. На світ з’явилася донечка пари. Щоправда, ім’я маляти Авріл наразі приховує.
Замість цього виконавиця показала перші фото донечки. На знімку вона тримає на руках маленьку дівчинку, одягнену в комбінезон і з пов’язкою на голові. Проте її обличчя все ж розгледіти не вдасться.
До речі, на одній зі світлин Авріл Лавін засвітила й свого таємничого бойфренда. Виконавиця показала, як вони з коханим тримали в долонях крихітну ручку донечки.
«Наша мініпренцеса з’явилася на світ», — поділилась артистка.
Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» Христина Чемоданова вперше стала мамою. Модель уже навіть показала перші фото сина.