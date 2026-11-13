42-річна Авріл Лавін уперше стала мамою та показала крихітну донечку

Авріл Лавін / © Associated Press

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Відома канадійська співачка Авріл Лавін вперше стала мамою.

Радісну новину про поповнення у родині 42-річна знаменитість оголосила в Instagram. І це стало справжнім шоком для прихильників рок-зірки. Річ у тім, що після розриву з бойфрендом 2023 року вона ретельно приховувала особисте життя. Однак виявилося, що в її житті сталися кардинальні зміни.

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Так, співачка перебуває у стосунках з обранцем, якого ретельно приховує, а 13 листопада вона зізналася, що у них народилася первістка. На світ з’явилася донечка пари. Щоправда, ім’я маляти Авріл наразі приховує.

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Авріл Лавін із донькою / © instagram.com/avrillavigne

Замість цього виконавиця показала перші фото донечки. На знімку вона тримає на руках маленьку дівчинку, одягнену в комбінезон і з пов’язкою на голові. Проте її обличчя все ж розгледіти не вдасться.

До речі, на одній зі світлин Авріл Лавін засвітила й свого таємничого бойфренда. Виконавиця показала, як вони з коханим тримали в долонях крихітну ручку донечки.

«Наша мініпренцеса з’явилася на світ», — поділилась артистка.

Авріл Лавін із коханим і донькою / © instagram.com/avrillavigne

Нагадаємо, нещодавно зірка «Холостяка» Христина Чемоданова вперше стала мамою. Модель уже навіть показала перші фото сина.

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