42-річна донька Мартіна Шорта скоїла самогубство

Мартін Шорт / © Associated Press

Донька відомого канадійського актора та коміка Мартіна Шорта — Кетрін — скоїла самогубство.

Сумну новину повідомило видання TMZ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. Зазначається, що тіло Кетрін виявили пожежні та поліція Лос-Анджелеса в її будинку ввечері, 23 лютого. Донька Мартіна Шорта померла від вогнепального поранення, якого вона сама собі завдала. Їй було всього 42 роки.

Згодом представник Мартіна Шорта підтвердив сумну новину. Він зазначив, що Кетрін дійсно пішла з життя, і її родина наразі переживає гірку втрату. Водночас представник актора попросив поважати їхню конфіденційність у момент горя.

Мартін Шорт із донькою Кетрін / © Associated Press

“З глибоким горем ми підтверджуємо смерть Кетрін Шорт. Родина Шортів спустошена цією втратою і просить про повну конфіденційність у цей час. Кетрін була улюбленою всіма і її пам'ятатимуть за світло та радість, які вона принесла у світ”, — йдеться в заяві представника актора.

Зазначимо, що Мартін Шорт виховував трьох дітей від дружини, акторки Ненсі Долман, яка померла 2010 року від раку яєчників. Кетрін була найстаршою. Вона уникала публічності та працювала в некомерційній організації, яка займалася подоланням стигм, пов'язаних із психічним здоров'ям.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що зірка фільму “Джанґо вільний” Роберт Керрадайн скоїв самогубство. Протягом 20 років артист боровся з психічним розладом.