42-річна Катерина Осадча показалася без макіяжу та зачарувала своїм пляжним луком

Катерина Осадча

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася своїми літніми спогадами.

Знаменитість зачарувала шанувальників новою серією фото, якими передала особливий настрій тихих літніх вечорів, що вже залишилися у минулому. Так, на світлинах зірка сидить на узбережжі, одягнена у легку сукню світлого відтінку. Свій лук 42-річна Осадча довершила розпущеним хвилястим волоссям і мінімальним макіяжем, демонструючи ідеальну засмагу та природну красу.

Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

У підписі до фото Осадча поділилася особистими емоціями та враженнями від сонячної відпустки: «Залишу тут, як згадку про теплий пісок, вітер у волоссі й сіль на скронях, короткі ночі та сонце в зеніті…».

Ці слова ведучої відгукнулися шанувальникам, тож вони засипали її компліментами: «Як гарно», «Це щастя — коли у жовтні можна бодай подумки повернутись у ту казку».

