ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

42-річна Катерина Осадча показалася без макіяжу та зачарувала своїм пляжним луком

Ведуча поностальгувала за літом і теплом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Катерина Осадча

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Українська телеведуча Катерина Осадча поділилася своїми літніми спогадами.

Знаменитість зачарувала шанувальників новою серією фото, якими передала особливий настрій тихих літніх вечорів, що вже залишилися у минулому. Так, на світлинах зірка сидить на узбережжі, одягнена у легку сукню світлого відтінку. Свій лук 42-річна Осадча довершила розпущеним хвилястим волоссям і мінімальним макіяжем, демонструючи ідеальну засмагу та природну красу.

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча / © instagram.com/kosadcha

У підписі до фото Осадча поділилася особистими емоціями та враженнями від сонячної відпустки: «Залишу тут, як згадку про теплий пісок, вітер у волоссі й сіль на скронях, короткі ночі та сонце в зеніті…».

Ці слова ведучої відгукнулися шанувальникам, тож вони засипали її компліментами: «Як гарно», «Це щастя — коли у жовтні можна бодай подумки повернутись у ту казку».

Нагадаємо, нещодавно солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька втілила образ героїні культового серіалу "Секс і місто" Керрі Бредшоу й приголомшила своїм виглядом.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie