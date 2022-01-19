42-річна Крук у купальнику звела з розуму пишним бюстом і пружними сідницями

Валерія показала фігуру на пляжі Танзанії.
Відома українська телеведуча та модель з обкладинок найпопулярніших чоловічих журналів Валерія Крук похизувалася бездоганною фігурою.
Так, знаменитість, яка більше відома як Кульбаба, днями повернулася до України із відпустки на Занзібарі. Зірка зізналася, що залюбки телепортувалася б туди назад та показала гарячі пляжні фото. У своєму Instagram ведуча оприлюднила знімки, на яких позувала у рожевому суцільному купальнику. Крук похвалилася пишним бюстом, осиною талією та стрункими ніжками.
Також Валерія присіла на піску, випнувши пружні сідниці.
У коментарях прихильники написали, що Валерія неймовірно сексапільна та мотивує їх займатися спортом.
- Моя мотиваторка
- Розкішна
- Дівчина-вогонь! Фігура спокуслива
- Ідеальні форми
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