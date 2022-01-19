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42-річна Крук у купальнику звела з розуму пишним бюстом і пружними сідницями

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42-річна Крук у купальнику звела з розуму пишним бюстом і пружними сідницями

Валерія Крук / instagram.com/valeriyakruk

Валерія показала фігуру на пляжі Танзанії.

Відома українська телеведуча та модель з обкладинок найпопулярніших чоловічих журналів Валерія Крук похизувалася бездоганною фігурою.

Так, знаменитість, яка більше відома як Кульбаба, днями повернулася до України із відпустки на Занзібарі. Зірка зізналася, що залюбки телепортувалася б туди назад та показала гарячі пляжні фото. У своєму Instagram ведуча оприлюднила знімки, на яких позувала у рожевому суцільному купальнику. Крук похвалилася пишним бюстом, осиною талією та  стрункими ніжками.

Валерія Крук / © instagram.com/valeriyakruk
Валерія Крук / instagram.com/valeriyakruk

Також Валерія присіла на піску, випнувши пружні сідниці.

Валерія Крук / © instagram.com/valeriyakruk
Валерія Крук / instagram.com/valeriyakruk

У коментарях прихильники написали, що Валерія неймовірно сексапільна та мотивує їх займатися спортом.

  • Моя мотиваторка
  • Розкішна
  • Дівчина-вогонь! Фігура спокуслива
  • Ідеальні форми

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