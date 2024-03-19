42-річна Лілія Ребрик із новонародженою донечкою виписалася з пологового

На виписку ведучої прийшли чоловік зі старшими доньками та сімейство Анатолія Анатоліча.

Українська ведуча Лілія Ребрик, яка 15 березня стала багатодітною мамою, разом із новонародженою донечкою виписалася з пологового будинку.

Радісною новиною 42-річна знаменитість поділилася у своєму Instagram. Ведуча розповіла, що їх із новонародженою донечкою Аделіною нарешті відпускають з пологового додому, де на них чекають чоловік Андрій Дикий та дві старші донечки Діана і Поліна.

Лілія Ребрик із новонародженою донькою / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Сьогодні (19 березня – прим. ред.) у нас день виписки. На когось дуже чекають вдома", - поділилася ведуча.

Привітати Лілію Ребрик з випискою з пологового будинку прийшли чоловік Андрій Дикий та доньки Діана і Поліна. Також на радісну подію прибули шоумен Анатолій Анатоліч з дружиною Юлою. Вони вручили новоспеченій багатодітній матусі чималий букет квітів та плюшевого ведмедика.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/yulattt

"Вітаємо з народженням нашу маленьку Аделіну Андріївну Дику", - зазначила Юла.

Анатолій Анатоліч із дружиною / Фото: instagram.com/yulattt

Щоправда, радісну подію довелося трішки перервати. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги, тож у пологовому попросили всіх негайно пройти до укриття.

Нагадаємо, Лілія Ребрик 15 березня втретє стала мамою. Нещодавно ж ведуча показала перші фото новонародженої донечки. Щоправда, обличчя крихітки знаменитість поки приховує.

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