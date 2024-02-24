42-річна Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності оголосила, що йде в декрет

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася, що нарешті на останніх місяцях вагітності йде у декретну відпустку.

Зокрема, знаменитість грала у виставах у театрі, а також вела ранкове шоу на одному з телеканалів. Утім, незабаром 42-річна ведуча має народжувати третю дитину. Тож, Ребрик поки припиняє працювати, а йде у декретну відпустку готуватися до пологів. Знаменитість пообіцяла, що довго вдома не затримається. Після народжування третьої доньки артистка планує повернутися на телеекрани та сцену театру.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Ну все: тепер уже точно декрет! Але я ненадовго. Приїду вже після пологів стрункою і щасливішою ще на одну дитину. Тримаємо кулачки за те, щоб у всіх все було добре і особливо у наших захисників і захисниць, які дають нам змогу жити, мріяти, народжувати і, взагалі, продовжувати втілювати все це в життя", - поділилася знаменитість.

До речі, колеги Лілії Ребрик не відпустили її зі студії з порожніми руками, а зробили їй сюрприз. Вони подарували ведучій чималий букет рожевих троянд. Артистка не очікувала отримати такий презент, тож була приємно здивованою.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше ведуча Наталія Островська вперше стала мамою, але від декретної відпустки вона відмовилася. Нещодавно ж знаменитість поділилася, як повертається у форму після пологів, наскільки погладшала за час вагітності і як худне.

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