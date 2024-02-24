42-річна Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності оголосила, що йде в декрет

Колеги зробили ведучій приємний сюрприз.
Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик поділилася, що нарешті на останніх місяцях вагітності йде у декретну відпустку.
Зокрема, знаменитість грала у виставах у театрі, а також вела ранкове шоу на одному з телеканалів. Утім, незабаром 42-річна ведуча має народжувати третю дитину. Тож, Ребрик поки припиняє працювати, а йде у декретну відпустку готуватися до пологів. Знаменитість пообіцяла, що довго вдома не затримається. Після народжування третьої доньки артистка планує повернутися на телеекрани та сцену театру.
"Ну все: тепер уже точно декрет! Але я ненадовго. Приїду вже після пологів стрункою і щасливішою ще на одну дитину. Тримаємо кулачки за те, щоб у всіх все було добре і особливо у наших захисників і захисниць, які дають нам змогу жити, мріяти, народжувати і, взагалі, продовжувати втілювати все це в життя", - поділилася знаменитість.
До речі, колеги Лілії Ребрик не відпустили її зі студії з порожніми руками, а зробили їй сюрприз. Вони подарували ведучій чималий букет рожевих троянд. Артистка не очікувала отримати такий презент, тож була приємно здивованою.
Нагадаємо, раніше ведуча Наталія Островська вперше стала мамою, але від декретної відпустки вона відмовилася. Нещодавно ж знаменитість поділилася, як повертається у форму після пологів, наскільки погладшала за час вагітності і як худне.
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