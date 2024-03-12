42-річна Лілія Ребрик на останніх тижнях вагітності розповіла про підготовку до зустрічі з малям

Артистка показала, як з 5-річною донькою збирає все необхідне.

Українська ведуча Лілія Ребрик на останніх місяцях вагітності розповіла про підготовку до появи ще однієї третьої донечки у родині.

Так, артистка у фотоблогу показалася зі своєю молодшою 5-річною донькою Поліною. Разом з нею Лілія розповіла про свої приємні клопоти перед появою на світ третьої дитини. Зокрема, поділилася з шанувальниками, що вже встигла купити та підготувати багато речей. Зокрема, одяг, ліжечко, візок та інші побутові речі.

Лілія Ребрик

Лілія Ребрик

"Останні тижні очікування третьої донечки у мене вже в таких приємних, навіть ніжних моментах. Збираємо придане для маленької: все-все необхідне! Одяг, гігієну, ліжечко, візочки. Ми вже так чекаємо на нашу донечку. Це буде наше третє, ще одне велике щастя", - поділилася Лілія в передчутті дива.

Лілія Ребрик

Тим часом у коментарях шанувальники артистки вже почали бажати їй легких пологів.

Бажаємо Вам легких пологів! Чекайте на вашу маленьку принцесочку з радістю! Такі наряди для неї чудові! Які гарненькі Ви і ваші дівчатка!

Все найкраще для маленької Дикої принцеси

Легких пологів та мирного неба!

Я разом з вами теж вже не можу дочекатися, наче то моя донечка

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик захопила фотосесією на останніх місяцях вагітності й розповіла, як минула для неї зима.

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