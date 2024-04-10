42-річна Лілія Ребрик після третіх пологів повернулася на роботу і показалася в прямому ефірі

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик вирішила тривалий час не перебувати у декретній відпустці, а швидко повернулася на роботу.

Лише місяць тому знаменитість народила третю донечку, а вже зараз тішить глядачів у прямому ефірі ранкового шоу. У своєму Instagram ведуча показала, як її готували до початку програми.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик зізналась, що неабияк засумувала за робою в кадрі. Тож, вона вирішила спробувати, чи вдасться поєднувати догляд за новонародженою донькою з роботою.

"Скучила! Я в ефірі! Все під контролем. Манюня нагодована. Не турбуйтеся! Я пробую, а там буде видно", - поділилася ведуча.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Щоб підписники не переймалися, то Лілія Ребрик запевнила, що перед роботою нагодувала маленьку Адель.

Нагадаємо, Лілія Ребрик нині з чоловіком та доньками мешкає під Києвом. Нещодавно ведуча показувала, як разом із дітьми озеленювала свій сад та саджала там квіти.

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