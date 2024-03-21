42-річна Лілія Ребрик поділилася зворушливими фото з виписки з новонародженою донечкою

Українська акторка та ведуча Лілія Ребрик показала фотографії з виписки з новонародженою донечкою Адель.

На своїй сторінці в Instagram зіркова мама розмістила серію знімків, де зображена в оточенні своєї родини в пологовому. На знімку чоловік Ребрик, хореограф Андрій Дикий тримає крихітну доньку на руках, а поруч з ними позує усміхнена Ребрик та двоє їхніх старших доньок.

Лілія Ребрик показала виписку з пологового / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик показала виписку з пологового / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

У фотоблогу молода мама залишила зворушливе звернення до крихітки:

“Привіт, Адель. Сьогодні ти спала першу ніч вдома – у ліжечку, яке ми з такою любовʼю добирали для тебе. Поруч з нами, батьками, і твоїми сестричками. Вчора був такий емоційний день: тебе зустрічали з весняними квітами, з усмішками, сміхом. Тобі бажали щастя і миру, а нам – терпіння. І я впевнена, все обовʼязково здійсниться, бо ж ми тепер – велика, дружня команда. І в нашій #дикасімейка — один за одного горою!” - підписала зворушливі фото Ребрик.

Лілія Ребрик показала виписку з пологового / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик показала виписку з пологового / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик показала виписку з пологового / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Фани, своєю чергою, привітали зірку та її родину з поповненням, а маленькій побажали щасливої долі:

Таке красиве ім’я! Божого благословення вашій донечці, доброї долі під мирним небом. Щирі вітання!

Хай росте щасливою поряд з такими закоханими в життя рідними людьми

Вітаю! Дивлюся на вас і так радію, кажуть що донечки народжуються від великого кохання то, мабуть, це ваш випадок

Нагадаємо, 15 березня Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий втретє стали батьками. Після пологів артистка показала, який має вигляд та розповіла, як почувається.

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