42-річна Лілія Ребрик вперше показалася після пологів та розповіла про свій стан

Українська ведуча Лілія Ребрик поділилася своїми емоціями після того, як народила третю донечку.

Так, знаменитість вперше після пологів вийшла на зв'язок зі своїми підписниками у фотоблогу й показала, який вигляд має. До того ж, поки її донечка спала, Лілія щиро подякувала всім шанувальникам та зірковим колегам за привітання й побажання. І додала, що почувається абсолютно щасливою після народження немовляти.

"Аделька спить. Хочу подякувати всім вам за теплі слова, привітання. Я вийшла щойно з душа. Так добре. Це таке щастя. Дякую, все прочитаю. Навзаєм кожному з вас бажаю добра, тепла і миру. Я відчуваю вашу підтримку. Ми щасливі!", - замилувала теплими словами Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Також телеведуча показала свій обід у пологовому будинку, який складався з двох страв.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Зазначимо, Лілія Ребрик народила 15 березня в одному зі столичних пологових будинків. Радісною новиною знаменитість поділилася у фотоблогу, де опублікувала знімок, як її чоловік тримає її та доньчину руку.

Лілія Ребрик народила / Фото: instagram.com/liliya_rebryk

Нагадаємо, нещодавно відбулося поповнення в родині зірки "Жіночого Кварталу" Аліни Блажкевич. Вона вперше стала мамою та показала фото малюка.

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