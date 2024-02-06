42-річна Лілія Ребрик розповіла про свою ранкову рутину під час третьої вагітності

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик, яка раніше розповідала про плюси та мінуси вагітності у 42 роки, поділилася, що робить зранку, щоб почуватися бадьорою протягом дня.

У своєму фотоблогу зірка зазначила, що незалежно від щоденної навантаженості, її день завжди розпочинається з трьох речей. Зокрема, легкої ранкової руханки, склянки теплої води та вітамінів.

"Крок перший ідеального ранку для мене – прокинутися , трошки розімʼятися. Крок другий – склянка теплої води, поживний сніданок. Крок третій – вітаміни. Це все – щоденні ритуали, незалежно від того чи вдома я, чи на зніманнях", - розповіла Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

За словами Лілії, вона вже готується до змін у графіку з появою третьої дитини, втім відмовлятися від ранкових ритуалів все ж не збирається.

"Розумію, що зовсім скоро мій режим дня зміниться, але мене це не лякає, а навіть навпаки – надихає і мотивує бути здоровою та залишатися врівноваженою", - додає артистка.

Нагадаємо, нещодавно вагітна Лілія Ребрик замилувала шанувальників запальною "Макареною" з 5-річною донечкою й відповіла на непрохані поради.

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