42-річна Лілія Ребрик у червоному сексі-луці знялася на останніх місяцях вагітності

Артистка також розповіла про цікаву закономірність у її родині.

Українська ведуча Лілія Ребрик потішила прихильників новою яскравою фотосесією.

На сторінці в Instagram зірка розмістила серію фотографій, на яких постає у яскраво-червоній комбінації зі штанів та сорочки.

Гарячий образ втретє вагітної Ребрик доповнив яскравий макіяж та грайлива зачіска. Під постом у фотоблогу Ребрик поділилася цікавим фактом - виявляється, двоє її старших доньок за східним гороскопом дракони. І третя донечка теж - дракон. Тож майбутня мама жартома охрестила себе "мамою драконів":

"Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я — в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім! P.S. До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ мати-дракона у червоному", - підписала фоографії Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Своєю чергою, шанувальники не приховали захвату від зовнішнього вигляду ведучої:

Схоже, яскрава та пристрасна жінка там в животику! Вся у маму

Лілю,вам так личить вагітність,ви така красуня

Яка ви гарна і сексуальна! Вам дуже личить червоний колір!

Красуня! Приклад справжньої жінки

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик чесно поділилася з шанувальниками, які плюси та мінуси вона помітила під час своєї третьої вагітності. Зокрема, артистка зізналася, чи набрала зайві кіло та як вагітність позначилася на її здоров'ї.

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