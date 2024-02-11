42-річна Лілія Ребрик у червоному сексі-луці знялася на останніх місяцях вагітності

Артистка також розповіла про цікаву закономірність у її родині.
Українська ведуча Лілія Ребрик потішила прихильників новою яскравою фотосесією.
На сторінці в Instagram зірка розмістила серію фотографій, на яких постає у яскраво-червоній комбінації зі штанів та сорочки.
Гарячий образ втретє вагітної Ребрик доповнив яскравий макіяж та грайлива зачіска. Під постом у фотоблогу Ребрик поділилася цікавим фактом - виявляється, двоє її старших доньок за східним гороскопом дракони. І третя донечка теж - дракон. Тож майбутня мама жартома охрестила себе "мамою драконів":
"Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я — в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім! P.S. До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ мати-дракона у червоному", - підписала фоографії Ребрик.
Своєю чергою, шанувальники не приховали захвату від зовнішнього вигляду ведучої:
- Схоже, яскрава та пристрасна жінка там в животику! Вся у маму
- Лілю,вам так личить вагітність,ви така красуня
- Яка ви гарна і сексуальна! Вам дуже личить червоний колір!
- Красуня! Приклад справжньої жінки
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик чесно поділилася з шанувальниками, які плюси та мінуси вона помітила під час своєї третьої вагітності. Зокрема, артистка зізналася, чи набрала зайві кіло та як вагітність позначилася на її здоров'ї.
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