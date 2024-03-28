42-річна Лілія Ребрик у відвертому боді та куртці-косусі захопила фігурою

Українська ведуча та акторка Лілія Ребрик захопила шанувальників своїм розкішним виглядом.

На сторінці в Instagram артистка розмістила ефектний чорно-білий кадр, на якому позує у пікантному боді, куртці-косусі та з вечірнім макіяжем. Цією світлиною зірка привітала шанувальників та колег з Днем театру, який святкували 27 березня.

“Сьогодні, в Міжнародний день театру, у мене найголовніша роль в житті – я мама! Граю цю роль вже втретє і це насправді моя улюблена з-поміж усіх! Але сумую за театром, за глядачами, за хвилюванням перед виходом на сцену і емоціями вже після зіграної вистави. Тож, ще зовсім трошки і я знову запалю на сцені свого рідного Молодого театру. З днем театру всіх, хто віддає йому своє життя і палко любить усім серцем! Як я! Скоро побачимося!” - підписала кадр Ребрик.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Своєю чергою, шанувальники наробили компліментів зірці:

Вітаю Ліля! Господь вас не обділив, ви дуже класна акторка! Миру і процвітання рідній Україні!

Лілічко, вітаю. Ви неймовірна акторка і супер мама

Ліліє, ви у всьому супер. Щастя вам у сім'ї і на роботі. Ви неймовірна, приклад для багатьох

Проте, були й ті юзери, які висловили невдоволення надто відвертим виглядом Ребрик на фото: “Це обов’язково вітати в спідньому?”. На що артистка відповіла: “Ой, так хотілося привітати саме в спідньому! Так, щоб аж в грудях шкварчало”.

Нагадаємо, днями Лілія Ребрик, яка нещодавно втретє стала мамою, замилувала рідкісним фото зі своїми батьками, де вони зображені з новонародженою онукою.

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