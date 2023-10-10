42-річна Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

У ведучої вже видніється помітно округлий животик.

Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий втретє стануть батьками. Ведуча вагітна.

Радісною новиною 42-річна знаменитість поділилася у своєму Instagram. Лілія Ребрик опублікувала щасливі знімки з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, та доньками Діаною та Поліною. На фото ведуча в бежевій сукні демонструвала помітно округлий животик.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем — життя. Нове життя!" - підписала знімки телеведуча.

Лілія Ребрик із чоловіком / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Лілію Ребрик з радісною новиною вже встигло привітати чимало знаменитостей. Зокрема, теплі слова ведучій написали Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова, Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Ірина Монатік та інші.

Лілія Ребрик із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Зазначимо, від 2011 року Лілія Ребрик живе у шлюбі з танцівником Андрієм Дикими. Пара виховує двох доньок: Діану, яка народилася 2012 року, та Поліну, 2018 року народження.

Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки про вагітність Наді Дорофєєвої. Виконавиця зізналась, що насправді не вагітна, та пояснила, чому в неї немає дітей.

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