42-річна Лілія Ребрик вагітна третьою дитиною

У ведучої вже видніється помітно округлий животик.
Українська телеведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий втретє стануть батьками. Ведуча вагітна.
Радісною новиною 42-річна знаменитість поділилася у своєму Instagram. Лілія Ребрик опублікувала щасливі знімки з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, та доньками Діаною та Поліною. На фото ведуча в бежевій сукні демонструвала помітно округлий животик.
"Жити життя. Любити життя. Носити під серцем — життя. Нове життя!" - підписала знімки телеведуча.
Лілію Ребрик з радісною новиною вже встигло привітати чимало знаменитостей. Зокрема, теплі слова ведучій написали Ольга Сумська, Ілона Гвоздьова, Наталка Денисенко, Анастасія Цимбалару, Ірина Монатік та інші.
Зазначимо, від 2011 року Лілія Ребрик живе у шлюбі з танцівником Андрієм Дикими. Пара виховує двох доньок: Діану, яка народилася 2012 року, та Поліну, 2018 року народження.
Нагадаємо, нещодавно поширилися чутки про вагітність Наді Дорофєєвої. Виконавиця зізналась, що насправді не вагітна, та пояснила, чому в неї немає дітей.
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