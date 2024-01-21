42-річна Лілія Ребрик відверто розповіла про плюси та мінуси третьої вагітності

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик відверто розповіла про плюси та мінуси третьої вагітності.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, хоч не вперше вагітна, утім все переживає, немов це незнайомий для неї стан. Хоч Лілія Ребрик працює, як і раніше, однак наразі вона менше відчуває втоми, адже вчасно дає собі час на відпочинок.

Під час війни знаменитість стала неабияк боятися обстрілів. Ведуча зізналась, що вона нервує, а потім страждає від безсоння.

Під час третьої вагітності ведучу не так мучить токсикоз, як це було з попередніми двома.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Після шостого місяця лише на третій вагітності мій організм нарешті припинив пручатися. Токсикоз як рукою зняло! Незнайоме для мене прекрасне відчуття. Бо з дівчатами — що з Діаною, що з Поліною щодня всі дев'ять місяців токсикозила. Але то дрібниці в порівнянні з тим, яке щастя на тебе потім чекає", - поділилася ведуча.

За словами акторки, вона не відчуває якихось особливих потреб в їжі. Тим не менш, зайві кіло у знаменитості з'явилося. Разом з тим у Лілії Ребрик покращився стан волосся.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Якихось особливих уподобань в їжі як не було, так і не з'явилося. Проте з'явилися зайві кілограми, але це найщасливіші кілограми в світі, які милують око. Ще з плюсів — відросло волосся! Задачка із зірочкою: зберегти його й після пологів", - розповіла знаменитість.

А от настрій у Лілії Ребрик мінливий постійно. Як зізналась акторка, через надмірну емоційність вона стала занадто близько сприймати хейт, який іноді пишуть у соцмережах.

Лілія Ребрик / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Настрій — мінливий, емоції зашкалюють. Ще з мінусів — дуже чутлива стала до хейту. Особливо хейту на тему третьої вагітності", - додала знаменитість.

Нагадаємо, Лілія Ребрик не терпить хейт у Мережі та час від часу на нього відповідає. Нещодавно ведуча дала чітко зрозуміти, як ставиться до непроханих порад у соцмережах.

Читайте також: