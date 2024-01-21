42-річна Лілія Ребрик відверто розповіла про плюси та мінуси третьої вагітності

Ведуча поділилася своїми відчуттями.
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик відверто розповіла про плюси та мінуси третьої вагітності.
У своєму Instagram знаменитість поділилася, хоч не вперше вагітна, утім все переживає, немов це незнайомий для неї стан. Хоч Лілія Ребрик працює, як і раніше, однак наразі вона менше відчуває втоми, адже вчасно дає собі час на відпочинок.
Під час війни знаменитість стала неабияк боятися обстрілів. Ведуча зізналась, що вона нервує, а потім страждає від безсоння.
Під час третьої вагітності ведучу не так мучить токсикоз, як це було з попередніми двома.
"Після шостого місяця лише на третій вагітності мій організм нарешті припинив пручатися. Токсикоз як рукою зняло! Незнайоме для мене прекрасне відчуття. Бо з дівчатами — що з Діаною, що з Поліною щодня всі дев'ять місяців токсикозила. Але то дрібниці в порівнянні з тим, яке щастя на тебе потім чекає", - поділилася ведуча.
За словами акторки, вона не відчуває якихось особливих потреб в їжі. Тим не менш, зайві кіло у знаменитості з'явилося. Разом з тим у Лілії Ребрик покращився стан волосся.
"Якихось особливих уподобань в їжі як не було, так і не з'явилося. Проте з'явилися зайві кілограми, але це найщасливіші кілограми в світі, які милують око. Ще з плюсів — відросло волосся! Задачка із зірочкою: зберегти його й після пологів", - розповіла знаменитість.
А от настрій у Лілії Ребрик мінливий постійно. Як зізналась акторка, через надмірну емоційність вона стала занадто близько сприймати хейт, який іноді пишуть у соцмережах.
"Настрій — мінливий, емоції зашкалюють. Ще з мінусів — дуже чутлива стала до хейту. Особливо хейту на тему третьої вагітності", - додала знаменитість.
Нагадаємо, Лілія Ребрик не терпить хейт у Мережі та час від часу на нього відповідає. Нещодавно ведуча дала чітко зрозуміти, як ставиться до непроханих порад у соцмережах.
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