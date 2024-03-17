42-річна Лілія Ребрик вперше показала свою новонароджену доньку

Знаменитість поділилася милими кадрами з пологового.
Українська ведуча Лілія Ребрик вперше показала свою новонароджену доньку, якій вони з чоловіком, танцівником Андрієм Диким, дали ім'я Адель.
У своєму Instagram 42-річна знаменитість опублікувала милі фото з пологового будинку. На кадрах ведуча показала, як вони з коханим тримали на руках щойно народжену дівчинку. До речі, судячи зі знімків, у пари були партнерські пологи, тож Андрій Дикий у такий особливий, але водночас складний момент підтримував дружину.
Також ведуча показала, як тримала крихітну Адель на руках. До речі, третя донечка Ребрик народилася з вагою 3,5 кіло та зростом 52 см.
Окрім того, знаменитість опублікувала кадри, на яких Андрій Дикий ніжно цілував крихітну донечку.
"І нехай світ зачекає", - коротко підписала кадри ведуча.
Нагадаємо, про те, що Лілія Ребрик втретє народила, стало відомо 15 березня. Нещодавно ж ведуча вийшла на зв'язок та розповіла про свій стан після пологів.
Читайте також: